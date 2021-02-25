Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сразу после совместного заявления высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера, информирует «Спутник-Армения».

Ранее в четверг руководство Генштаба ВС Армении призвало Пашиняна подать в отставку.

После этого премьер Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти», — отметил он.