Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сразу после совместного заявления высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера, информирует «Спутник-Армения».

Ранее в четверг руководство Генштаба ВС Армении призвало Пашиняна подать в отставку.

После этого премьер Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти», — отметил он.

| 2021-02-25T13:20:27+04:00 25 февраля 2021, 13:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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