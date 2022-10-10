Телефонный разговор состоялся сегодня между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян обсудил с Блинкеном вопросы урегулирования отношений между Ереваном и Баку. Также стороны рассмотрели результаты четырехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении, Франции и председателя Европейского совета в Чехии 6 октября.

Пашинян и Блинкен отметили важность выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Премьер-министр Армении рассказал Блинкену и о своих впечатлениях от встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая также состоялась в Праге.

Госсекретарь США, в свою очередь, отметил готовность Вашингтона продолжать содействовать переговорному процессу, миру и стабильности на Южном Кавказе.