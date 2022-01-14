Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы, которая займется вопросами восстановления железной дороги Араздейен-Мегри, через территорию Нахчыванской Автономной Республики. В группу вошли 10 человек, сообщает «Спутник-Армения».

«Создать рабочую группу с целью эффективной реализации программы по восстановлению участка Араздейен-Азербайджанская Республика-Мегри железной дороги Армении, утвердить ее индивидуальный состав», — говорится в документе.

Руководителем рабочей группы назначен бывший посол Армении в Иране, а ныне советник премьера Арташес Туманян. Он обязан раз в квартал представлять отчет о проделанной работе.

Другим решением премьера Армении Арташес Туманян командирован в Сюникскую область.

Напомним, 16 декабря премьер подтвердил, что на встречах с президентом Азербайджана в Сочи и Брюсселе была достигнута и подтверждена договоренность о строительстве этой железной дороги (существовавшей еще в советское время, а частично и до Октябрьской революции 1917 года). В связи с этим премьер поручил начать подготовительную работу для строительства на армянских участках дороги.