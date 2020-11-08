Пашинян решил поплакаться Байдену

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Джо Байдена с избранием президентом США и выразил надежду, что новая администрация предпримет действенные шаги по прекращению боевых действий в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я полон надежды, что ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования проблемы», — говорится в сообщении.

Пашинян отметил, что Армения придает большое значение роли США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в мирном урегулировании конфликта в Карабахе.

«Приветствую ваше видение решения вопроса исключительно мирным путем, которое вы выразили в качестве кандидата в президенты», — сказал Пашинян.

Пашинян думает, что когда Джо Байден вступить в должность президента США война все еще будет продолжаться.