Пашинян решил напугать Израиль

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Jerusalem Post заявил, что хотя Турция и Израиль сейчас фактически находятся «на одной стороне» в карабахском конфликте, Израиль может почувствовать на себе «имперские амбиции» Анкары.

«Имперские амбиции Турции будут направлены против Израиля – это лишь вопрос времени», — цитирует издание армянского премьера.

По словам Пашиняна, Израиль вооружает страну, которая, по его словам, «намерена осуществить геноцид армян в Нагорном Карабахе» (ну, как же без геноцида! – ред.). По словам главы правительства, израильская сторона активно вовлечена в конфликт, «поскольку израильские беспилотники активно используются в войне против Нагорного Карабаха».

«Израиль должен задать себе вопрос: не воюет ли он де-факто вместе с наемниками против Нагорного Карабаха? Это удобная позиция для него? Если да, то бог с ним. Но я думаю, что будут конкретные последствия, и вам придется столкнуться с этими последствиями», — сказал глава армянского правительства.

Да, последствия будут, но для кого?! Пусть Пашинян задумается над этим вопросом. Интересно, сам Пашиня действительно верит во всю эту чушь, которую несет? Неужели он не понимает, что надоел всем со своими наемниками-призраками? Дурак, как говориться, это на всю жизнь.