Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что в результате эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе с армянской стороны, по предварительным данным, погибли 49 человек.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, Пашинян сообщил в ходе экстренного заседания парламента в Ереване.

«Число погибших, к сожалению, не окончательное», — сказал Пашинян, слова которого приводят армянские СМИ.

По словам армянского премьера, интенсивность боевых действий снизилась, однако «на одном-двух направлениях атаки продолжаются».

Премьер-министр Армении рассказал парламентариям и о разногласиях, возникших в Брюсселе на переговорах с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Он напомнил, что с марта 2020 года Баку представил свои пять пунктов по мирному соглашению и предложил заключить мирный договор. После этого армянская сторона предложила свои пункты, при согласовании которых готова была подписать мирное соглашение.

«Казалось, что у нас есть понимание. Однако во время брюссельской встречи выяснилось, что Азербайджан отказывается вести мирные переговоры, и обсуждать предложенные нами пункты. По сути Баку не хотел обсуждать карабахский вопрос, поскольку считает его решенным или как минимум своим внутренним делом», — сказал премьер.