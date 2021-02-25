Пашинян приказал армии вернуться к своим функциям

Некоторые силы попытались втянуть армию в антинародный и антиконституционный процесс, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время митинга своих сторонников на площади Республики, сообщает «Спутник-Армения».

До выступления премьер призвал минутой молчания почтить память погибших в войне в Карабахе.

Затем он приказал армии: солдатам и офицерам заниматься своим делом – защитой границ Армении.

«Это мой приказ, как представителя власти народа. Никто не имеет права нарушить этот приказ», — заявил он.

По словам премьера, народ никогда не позволит военного переворота в стране. Он при этом уверен, что многие генералы и офицеры подписали заявления по приказу своих непосредственных руководителей.

«Но любой, кто будет действовать против народа и его законной власти, будет действовать против государства», — сказал он, обращаясь к своим сторонникам.

| 2021-02-25T16:43:13+04:00 25 февраля 2021, 16:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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