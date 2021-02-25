Пашинян приказал армии вернуться к своим функциям

Некоторые силы попытались втянуть армию в антинародный и антиконституционный процесс, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время митинга своих сторонников на площади Республики, сообщает «Спутник-Армения».
До выступления премьер призвал минутой молчания почтить память погибших в войне в Карабахе.
Затем он приказал армии: солдатам и офицерам заниматься своим делом – защитой границ Армении.
«Это мой приказ, как представителя власти народа. Никто не имеет права нарушить этот приказ», — заявил он.
По словам премьера, народ никогда не позволит военного переворота в стране. Он при этом уверен, что многие генералы и офицеры подписали заявления по приказу своих непосредственных руководителей.
«Но любой, кто будет действовать против народа и его законной власти, будет действовать против государства», — сказал он, обращаясь к своим сторонникам.