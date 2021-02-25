Пашинян приказал армии вернуться к своим функциям

Некоторые силы попытались втянуть армию в антинародный и антиконституционный процесс, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время митинга своих сторонников на площади Республики, сообщает «Спутник-Армения».

До выступления премьер призвал минутой молчания почтить память погибших в войне в Карабахе.

Затем он приказал армии: солдатам и офицерам заниматься своим делом – защитой границ Армении.

«Это мой приказ, как представителя власти народа. Никто не имеет права нарушить этот приказ», — заявил он.