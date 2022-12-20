Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит российский город Санкт-Петербург.

Как сообщает #, об этом заявил глава аппарата премьер-министра Армении по связям с общественностью Армен Хачатрян.

Сообщается, что Пашинян примет участие в неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), который состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

На вопрос о том, состоится ли трехсторонняя встреча Пашиняна с лидерами Азербайджана и России, Хачатрян ответил, что «на повестке такого вопроса нет».