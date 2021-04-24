«Пашинян поменял коней на переправе»

Судя по всему, Никол Пашинян не оставил надежды избавиться от главного своего конкурента на досрочных парламентских выборах. Генпрокуратура Армении обжаловала прекращение судом преследования в отношении Кочаряна. Как известно, против экс-президента Армении в 2018 году завели уголовное дело, в рамках которого он обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах. Кочарян был арестован и провел в тюрьме полтора года, после чего был отпущен под залог.

6 апреля суд общей юрисдикции Еревана снял с него обвинение в свержении конституционного строя на основании решения Конституционного суда Армении, который признал саму статью, по которой было выдвинуто обвинение, не соответствующей основному закону страны.

И вот теперь Генеральная прокуратура Армении обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна и других бывших должностных лиц по делу 1 марта. Об этом в четверг сообщила местной газете «Армянское время» пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.

«Генпрокуратура обжаловала решение суда о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна, [экс-министра обороны] Сейрана Оганяна, [экс-генсека ОДКБ] Юрия Хачатурова и [бывшего вице-премьера] Армена Геворкяна, которые проходили как обвиняемые по делу 1 марта», — отметила она.

То есть, происходит новое наступление на позиции карабахского клана. Интересно, что стоит за этим? Каковы цели? И как это стало возможно? Ведь еще недавно политологи делали выводы, что освобождение Кочаряна от ответственности по делу 1 марта стало уступкой, на которую был вынужден пойти Никол под нажимом Москвы. Ситуацию комментирует # политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Всё происходящее в Армении говорит о том, что напряжение там нарастает. Никол Пашинян обещал до конца апреля подать в отставку, но добавил, что будет исполнять обязанности главы правительства. То есть, фактически все нити управления будут у него в руках. Но решение Генпрокуратуры внести ясность в дело Кочаряна говорит о том, что карабахский клан видимо самым серьезным образом готовится к захвату власти. Не к победе на выборах, а именно к захвату власти, потому что у них все-таки есть боевой опыт физического уничтожения оппонентов. Мы знаем, что еще во времена Тер-Петросяна был убит глава личной охраны первого президента, и после этого преступления глава Армении был вынужден подать в отставку – то есть, фактически ему пригрозили физическим уничтожением. Мы знаем и про события в последние дни октября 1999 года в парламенте Армении, когда вся более-менее прагматично настроенная верхушка страны во главе с Кареном Демирчяном была уничтожена. Далее случилось кровопролитие 2008 года.

И сейчас, видимо, Роберт Кочарян понимает, что у него шансов на чистую победу во время предстоящих выборов не будет, скорее всего эту гонку выиграет Никол Пашинян, вне зависимости от того, что он считается виновником поражения Армении в осенней войне. И поэтому он группирует силы или занимается их перегруппировкой. И, естественно, в таких условиях всегда работает разведка, которая внедряет своих людей в лагерь противника, и те исправно сообщают о действиях и возможных маневрах противной стороны, в данном случае Роберта Кочаряна.

То есть, Пашинян предпринимает превентивные меры с тем, чтобы набросить удавку на шею Кочаряну и держать его на безопасном расстоянии – чтобы тот не смог предпринять какие-то радикальные действия в отношении законной власти.

Я более чем уверен, что тут фактор Москвы не играет той ключевой роли, как это пытается изобразить Кочарян. Москва, конечно же, в свое время его лоббировала, он является ближайшим соратником российского бизнесмена Евтушенкова, входит в правление его корпорации «Система».

Да, он связан с Россией, но это не значит, что Москва делает на него стратегическую ставку. Наоборот, в нынешней ситуации Москву больше устраивает Пашинян, который, во-первых, поставил свою подпись под Трехсторонним заявлением, во-вторых, осознал, что дальнейшие игры с командой Сороса ни к чему доброму его не приведут. Поэтому Пашинян поменял коней на переправе. Он лег под Москву, и тем самым выбил еще один козырь из рук своего оппонента Кочаряна.

Ну и уголовное дело против него тоже не помешает – видимо, Пашинян будет тянуть это удовольствие до тех пор, пока точно не удостоверится в том, что выиграл выборы.

А Кочарян, между тем, действительно не пользуется уважением среди электората. Он слывет диктатором, радикалом, и лидером карабахского клана, с приходом которого в ранг нормы в Армении вошли репрессии в отношении политических противников, и прочих неугодных. И Пашинян, зная все это, действует против него гораздо более искусно и расторопно.