Пашинян опять заговорил о статусе Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе и заявил, что собирается инициировать изменения в составе правительства.

«Подчеркиваю, что считаю себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию, однако я также являюсь главным ответственным за установление стабильности и безопасности в стране. Поэтому я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства», — отметил премьер Армении в среду на своей странице в Facebook.

В числе предлагаемых Пашиняном мер — возобновление переговоров о статусе Нагорного Карабаха, реформа вооруженных сил страны, восстановление экономики после коронавируса, реформа избирательной системы и введение института специализированных судей для борьбы с коррупцией. (ТАСС)