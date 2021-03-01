Пашинян объяснился перед Путиным за свои слова об «Искандерах»

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение относительно эффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Об этом агентству «Арменпресс» заявила пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян.

Ранее Пашинян поставил под сомнение качество поставляемых в Армению «Искандеров». Заявление армянского премьера многие в экспертных (и не только) кругах сочли провокационным и направленным на дискредитацию российского оружия и стратегического союзника в целом.

По словам Геворкян, заявление Пашиняна было вызвано неправильным информированием, этот вопрос поднимался и во время состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«В ходе состоявшегося на днях телефонного разговора премьер-министра Армении и президента России в числе прочих вопросов обсуждалось и заявление премьера о применении со стороны Армении систем «Искандер». Премьер-министр Армении, сопоставив факты и данные, пришел к выводу, что ему по данной ситуации неверно доложили», — сказала Геворкян.