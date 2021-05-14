Пашинян обратился к Путину за помощью

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что обратился в пятницу к Путину за оказанием помощи, в том числе военной, в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном, передает ТАСС.