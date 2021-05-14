Пашинян обратился к Путину за помощью

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что обратился в пятницу к Путину за оказанием помощи, в том числе военной, в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном, передает ТАСС.

Представители 102-й российской военной базы подключились к переговорам с азербайджанской стороной, добавил он.

По словам Пашиняна к переговорам с азербайджанской стороной подключились представители 102-й российской базы, которые представили рабочие карты. Согласно этим документам, территория, на которую вступили азербайджанские ВС, якобы находится в зоне контроля ОДКБ.

| 2021-05-14T20:14:51+04:00 14 мая 2021, 20:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss