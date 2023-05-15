Важно наладить нормальные отношения со всеми соседями.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому изданию “Респект”.

Пашинян назвал это жизненно важным вопросом для Армении.

«Это главная цель внешней политики страны. Но имеются определенные проблемы», — сказал Пашинян.

Лидер Армении отметил, что у его страны хорошие отношения с Грузией и Ираном, и они должны развиваться, совершенствоваться.

«Контактов с Турцией и Азербайджаном практически нет, и это необходимо изменить», — сказал Пашинян.