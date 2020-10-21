Пашинян: Карабахскую проблему на данном этапе невозможно решить дипломатическим путем

Карабахский вопрос на данном этапе не имеет дипломатического решения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет «Интерфакс».

«Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе, и начиная с данного этапа еще очень долгое время, не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися», — сказал Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, Армения всегда заявляла о готовности решить проблему на основе взаимного компромисса.

«Это означает, что можем снизить свою планку требований во имя решения проблемы, но с условием, что и противоположная сторона снизит свою планку. Но практика показала, что все, что приемлемо для Армении, больше неприемлемо для Азербайджана. Это свидетельствует о том, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе», — отметил Пашинян.