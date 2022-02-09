«Армения готова открыть не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение с Азербайджаном».

Об этом сказал в среду в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«После встреч в Брюсселе и Сочи мы разработали предложения и передали азербайджанской стороне, российским и международным партнерам, и после положительного ответа со стороны Азербайджана готовы реализовать процесс строительства и восстановления автотранспортных маршрутов», — сказал Пашинян.

Глава правительства сказал, что железная дорога должна действовать в соответствии с международными правилами в рамках законодательств и суверенитета стран, и нужно согласовать параметры для стыковки железных дорог.

«По сути, это станет путем международных грузоперевозок и поэтому важно, чтобы мы как можно быстрее подписали документ», — отметил Пашинян.