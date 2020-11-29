Пашинян добровольно никуда не уйдет

В Армении углубляется внутриполитический кризис, связанный с желанием оппозиции и недовольной части населения отправить в отставку премьер-министра РА Никола Пашиняна. На этом фоне уже появилась информация газеты «Паст» о том, что несколько дней назад встреча Никола Пашиняна с членами его фракции НС «Мой шаг» прошла в довольно жаркой обстановке.

Обсуждалась сложная ситуация в стране после подписания трехстороннего документа и дальнейшие шаги властей, в том числе возможные сценарии смены правительства. Издание отмечает, что на встрече значительная группа депутатов заявила, что «их поезд уже ушел». Депутаты жаловались, что просто не могут спокойно выйти на улицу и надо найти выход для спокойной передачи власти. При этом отмечалось, что если к власти вернется бывшее правительство, то оно начнет мстить.

Имя экс-главы спецслужб Армении Артура Ванецяна на встрече упоминалось как компромиссный вариант. По данным издания, после этой встречи Никол Пашинян направил к Артуру Ванецяну послов для обсуждения возможности передачи власти. «Пока не удалось узнать результат этих переговоров», — пишет издание.

Достоверность данной информации вызывает большие сомнения. Потому что Пашинян в реальности никоим образом не демонстрирует желание расстаться с властью. Как ранее заявлял тот же А. Ванецян, действующий армянский премьер держит в заложниках фракцию «Мой шаг» и правоохранительные органы. «Депутаты «Моего шага» связываются со мной и жалуются, что Пашинян запугивает их», — сказал экс-глава спецслужб Армении несколько дней назад.

Тем временем Никол Пашинян призвал прекратить в стране внутренние распри для ускорения решения проблем с возвращением пленных и поиска без вести пропавших. Он призвал постепенно стабилизировать ситуацию в стране, а не усугублять ее. Он заявил также, что внутренние разногласия не ускорят решение проблемы. «Решение проблемы ускорится только в одном случае. Если все поймут, что внутренних столкновений по этому поводу не будет», — говорится в сообщении Пашиняна.

Попутно, явно не горя желанием уходить с занимаемого поста прямо сейчас, он пустился в рассуждения о том, что » в будущем будет прояснено, кто виноват и кто какую ответственность понесет». Все это напрочь отметает версию газеты «Паст» о готовности Пашиняна сдать власть. О том же говорят и его заявления, в которых он открыто указывает на то, что переход под контроль Азербайджана всех оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха был неизбежен.

«Еще в 2011 году, когда готовилось подписание соглашения в Казани, Армения была готова сдать семь районов вокруг Карабаха в обмен на его промежуточный (не окончательный) статус и референдум в будущем», — написал он на своей странице в Facebook . Что касается Шуши, пишет Пашинян, то и этот вопрос был определен Мадридскими принципами, согласованными в 2007 году. Согласно им, население бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должно было иметь то же соотношение, что и в 1988 году.

По словам армянского премьера, если бы он попытался решить вопрос переговорами между эскалацией в июле и войной в сентябре, у него потребовали бы конкретный график вывода войск. Если бы он на это согласился, его бы снова назвали изменником, и снова бы началась война. Если бы уже начавшуюся войну он остановил раньше, цена была бы та же: отдать семь районов, утверждает Пашинян.

Попутно, подозрительно вовремя, заговорил «спикер т.н. «парламента» карабахских сепаратистов Артур Товмасян. По его словам, Серж Саргсян в 2016 году призывал сдать 7 районов вокруг Карабаха и предупреждал о возможной потере Степанакерта (Ханкенди). То есть, таким образом, также продвигается мысль о том, что Пашинян оказался «жертвой обстоятельств».

Безусловно, это является глупостью и манипуляцией. Безусловно и то, что Пашинян, своими провокационными действиями и заявлениями сделал все для неизбежности войны. У него были время и возможности, чтобы стать политиком, который согласился на справедливый мир между Арменией и Азербайджаном. Но он предпочел войну. И он продолжал ее вести уже после того, как армянская армия начала стремительное отступление .