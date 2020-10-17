Пашинян через посредников запросил перемирие у Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности принять условия Президента Ильхама Алиева. Как стало известно Day.Az из компетентных источников, Пашинян уже пытается различными способами наладить контакты с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, используя возможности индивидуальных посредников.

Cообщается, что правительство Армении готово к диалогу на выдвинутых Президентом Ильхамом Алиевым условиях карабахского урегулирования.

Источники отмечают, что сопротивление оккупирующей армянской армии, которая потеряла дух после серьезного поражения в городе Физули и ряд сел района, полностью исчерпано. Армия противника парализована, отчаяние личного состава достигло апогея.

Известно, что армянская армия находится на грани капитуляции, поднимая белый флаг по всему фронту. Кроме того последовательные поражения на фронте усугубили политический кризис в Армении, где давно уже царит тяжелая экономическая ситуация, а население испытывает серьезные социальные проблемы. В стране нарастают протесты против политики Пашиняна, оппозиционные силы начинают прорабатывать планы мести.

«Серьезные потери в личном составе усиливают гнев граждан Армении, родители больше не разрешают своим детям идти в армию и различными способами прячат их от военной службы. Везде массовое дезертирство среди солдат, практика преследования отказавшихся служить в армии не работает. Люди блокируют военкоматы, парализуют их деятельность», — сообщили источники.