Пашинян не готов подписать мирное соглашение к осени, таким мнением поделился с # политолог Ахмед Алили, говоря об итогах кишиневской встречи.

«То, что было в Кишиневе — это результат окончания майской дипломатической активности. Май 2023 года стал самым интенсивным в истории дипломатического процесса между Азербайджаном и Арменией. По своей интенсивности и результативности в истории такого еще не было», — сказал политолог.

Процесс начался с Вашингтона и это очень важная встреча, когда министры 4 дня встречались и обсуждали детали, что само по себе это очень важно, считает эксперт.

«Затем 14 мая в Брюсселе лидеры Азербайджана и Армении признали территориальную целостность друг друга, по которому Армения официально признала Карабах за Азербайджаном? и это принципиальное решение. После этого решения все остальные вопросы кажутся техническими. Поэтому Кишиневская встреча должна была быть завершающей», — добавил он.

Говоря о возможности подписания мирного соглашения в этом году, эксперт сказал, что не думает, что Пашинян готов подписать какой-либо документ к осени.

«Я думаю, что он очень боится какого-то документа, который может нанести ущерб его репутации. Конец всего этого процесса будет таков: документ подпишет глава МИД или Совбеза Армении. Поэтому кишиневская встреча должна была стать завершающей, но из-за словесной перепалки в Москве, она не стала такой», — сказал он.

Другим положительным моментом, по словам эксперта, является то, что формат переговоров определился, и главным посредником будет глава ЕС Шарль Мишель.

«Таким образом можем констатировать, что Азербайджан и ЕС получили то, что хотели», — считает он.

Эксперт также добавил, что Армения лоббировала участие Макрона на переговорах, однако участие Шольца сбалансировало ситуацию.

«Канцлер Германии был гарантом того, что позиция Эммануэля Макрона не будет влиять на общеевропейскую позицию. Это в определенной степени достижение азербайджанской дипломатии», — сказал он.

Алили считает, что ЕС и США хотят создать новый прецедент в регионе, и это то, что все конфликты должны быть решены на основе принципа территориальной целостности.

«Если это возможно сделать на примере армяно-азербайджанского конфликта, то почему бы этот опыт не использовать в контексте других территориальных конфликтов на постсоветском пространстве. Таким образом они создадут прецедент в урегулировании вопросов на Южном Кавказе. Через некоторое время мы можем увидеть, что ЕС будет активно работать в Грузии, Молдове и, самое главное, в Украине. После того как какой-то документ будет подписан в этом вопросе, то его как эффект домино можно будет использовать и в других форматах. Этой позиции придерживаются все западные столицы, и поэтому им важно, чтобы процесс не отклонялся в ту или иную сторону», — подчеркнул он.

Эксперт, говоря о заявлении Макрона после встречи, сказал, что еще до встречи в Кишиневе, месседжи мира поступили из Парижа из уст посла Азербайджана во Франции.

«Я думаю, что это показывает настроения в политической элите Парижа. То, что не могут сказать официальные лица Франции, их дипломаты и аппарат управления понимают реальность и работают в этом направлении, а вот личная позиция Макрона усложняет этот процесс. Нужно понимать, что личная позиция Макрона и позиция его дипломатии и оборонных ведомств нередко расходятся. Тем не менее, дипломатический аппарат, который формирует национальный интерес Франции, понимает, что происходит», — резюмировал он.