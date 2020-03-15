Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Ватикан отменил все пасхальные публичные мероприятия. Все богослужения в рамках Страстной недели, в которых обычно участвуют тысячи человек со всего мира, в этом году пройдут без «физического присутствия верующих», сообщил в воскресенье, 15 марта, Святой престол.

Кроме того, все аудиенции папы римского Франциска, как и его воскресные проповеди, до пасхального воскресенья 12 апреля будут проходить в формате видеотрансляции. Трансляции будут доступны в режиме реального времени на официальном сайте Ватикана.

8 марта впервые в истории понтифик обратился к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы «Ангелус», а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит. (DW)