Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально признала ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, сегодня ПАСЕ приняла чрезвычайно важную резолюцию, которая касается принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. «Самое главное из резолюции: впервые упоминается термин «геноцид» в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня. В резолюции отмечается, что согласно нормам международного права, принудительная депортация — это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность», — подчеркнул Гончаренко.

Также он отметил, что Парламентская Ассамблея приветствует решение Международного уголовного суда по ордеру на арест президента России Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.