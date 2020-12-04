Партия Саакашвили отказывается от депутатских мандатов

Бывшая правящая партия «Единое национальное движение», получившая по итогам выборам 36 мест в парламенте Грузии, не собирается входить в законодательный орган, заявил, по сообщению «Спутник-Грузии» один из лидеров партии Ника Мелия по итогам заседания политсовета.

«Единое национальное движение», основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, на парламентских выборах получило 27,11% голосов избирателей, выступая в блоке «Сила в единстве» вместе с четырьмя партиями.

«Национальное движение» не будет партией, способствующей фасадной демократии. «Национальное движение» не будет и не может быть в парламенте, так как это предательство собственного народа», – сказал Мелия журналистам.

Что касается третьего раунда переговоров, представитель «Нацдвижения» отметил, что оппозиция не получала такого предложения, которое может изменить их решение.

ЦИК Грузии 3 декабря подвел окончательные итоги парламентских выборов, согласно которым правящая партия Грузии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» получила 90 мест в парламенте Грузии и большинство в законодательном органе.

В парламент Грузии прошли восемь оппозиционных партий, получивших в сумме 60 мест. Они не признают итогов голосования и отказываются участвовать в работе парламента, когда тот соберется на первую сессию. Для разрешения политического кризиса послы ЕС и США организовали площадку для переговоров оппозиции с правящей партией «Грузинская мечта», которая смогла сохранить власть на третий срок. По итогам двух раундов переговоров, позиции сторон не сблизились.