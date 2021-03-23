Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет

Партия Нетаньяху «Ликуд» лидирует на выборах в Кнессет, набрав 31 мандат, на втором месте «Еш Атид» с 18 мандатами.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании «КАН».

По данным exit poll, «Ликуд» получает 31 мандат, «Еш Атид» — 18 мандатов. На третьем месте ультрарелигиозная партия «ШАС» с девятью мандатами.

Аналогичные данные exit poll для этих партий приводит также 12-й телеканал.

Голосование проходило с 07.00 до 22.00 в крупных городах и с 08.00 до 20.00 в небольших населенных пунктах. Правом голоса обладают более 6,5 миллионов граждан, для них были открыты более 12 тысяч избирательных участков. Для больных коронавирусом и находящихся на карантине работал 751 избирательный участок. Четыре специальных участка были открыты в аэропорту имени Бен Гуриона, чтобы прилетающие пассажиры могли проголосовать до отправки на обязательную самоизоляцию. Дипломаты, госслужащие, находящиеся в заграничных командировках и часть военнослужащих проголосовали досрочно. Другие израильские граждане, находящиеся в этот день за рубежом, не имели права голосовать.

Выборы в Кнессет 24-го созыва стали четвёртыми подряд досрочными выборами после того, как Кнессет 23-го созыва проголосовал за самороспуск.

По итогам выборов лидер победившей партии должен постараться собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.