Парламентская оппозиция Молдавии готовит вотум недоверия правительству

Партия «Платформа «Достоинство и правда» направила депутатам парламента Молдавии на рассмотрение проект вотума недоверия правительству Иона Кику, об этом сообщил в среду вице-председатель политформирования Александр Слусарь.

«Фракция «Платформа «Достоинство и правда» передала проект вотума недоверия правительству депутатам из фракции партии «Действие и солидарность». Мы предлагаем реальную альтернативу, готовы взять на себя руководство и все сопутствующие этому риски», — написал Слусарь на своей странице в Facebook.

Он отметил, что правительство имеет смысл отправлять в отставку только в том случае, если оппозиция сможет договориться о создании нового кабмина. В противном случае правительство Кику останется исполняющим обязанности и в стране ничего не изменится.(РИА Новости)