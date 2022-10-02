На Тайвань прибыла делегация парламентариев из ФРГ во главе с председателем парламентской группы, отвечающей за связи с островом, Клаусом-Петером Вильшем, сообщило министерство иностранных дел Тайваня в Twitter.

Это первый визит членов бундестага на остров с начала пандемии COVID-19 в 2019 году.

Как отмечается в сообщении, вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло приветствовал немецкую делегацию.

Немецким парламентариям пожелали «плодотворного пятидневного визита».

Как сообщал ранее МИД острова, делегация пробудет там до 6 октября.

Германия — вторая европейская страна после Франции, которая направила делегацию на Тайвань после августовской эскалации напряжения по обе стороны Тайваньского пролива из-за визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. (Газета.Ру)