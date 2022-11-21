Парламентская ассамблея Североатлантического альянса признала Российскую Федерацию страной-террористом. Делегаты призвали создать специальный Международный трибунал для преступлений РФ.

«Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации», — сообщил народный депутат и глава постоянной делегации Украины в Парламентская ассамблее НАТО Егор Чернев.

Кроме того, в принятом документе указаны следующие решения по Украине:

увеличение поставок вооружения;

разработка плана по вступлению Украины в НАТО;

создание механизма взыскания репараций с России в пользу Украины.

Также нардеп указал, что в резолюции закреплен принцип поддержки Украины со стороны Альянса до тех пор, пока это буде необходимо.