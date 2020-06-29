Парламент утвердил новые штрафы за нарушение карантина

На сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса на обсуждение вынесен проект поправок в Кодекс об административных проступках.

Статья 211 Кодекса дается в новой редакции (нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режима).

Согласно новой редакции, за нарушение санитарно-гигиенического и карантинного режима физические лица штрафуются в размере от 200 до 400 манатов, должностные лица – от 3 тыс. до 4 тыс. манатов.

В настоящее время за нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 манатов для физических лиц и от 1500 до 2000 манатов для должностных лиц.

Согласно другой поправке, с учетом личности совершившего пQроступок предусмотрены административный арест сроком до 1 месяца, для юридических лиц – штраф от 4 тыс. до 10 тыс. манатов.

Сейчас с учетом личности совершившего проступок применяется административный арест сроком до 1 месяца, для юридических лиц – штраф от 2 тыс. до 5 тыс. манатов.

Поправки в Кодекс после обсуждений были приняты путем голосования.