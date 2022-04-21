Парламент Украины в четверг принял законопроект о десоветизации законодательства страны, который предполагает исключение из официальных документов «советской терминологии», а также прекращение действия правовых актов, принятых еще при СССР.

Документ предусматривает изменения в терминологии законов, которые действуют на Украине с советских времен. Кроме того, предполагается заменить слова и словосочетания «народное хозяйства» на «экономика Украины», «рабочие» на «работники», «агрегаты» на «оборудование». Предписано исключить из украинских законов упоминания об СССР, РСФСР, а название «Украинская ССР» заменить на «Украина».

Он также постановляет, что в стране перестают действовать акты органов государственной власти СССР и Украинской ССР. Предполагается оставить в силе те из них, которые касаются суверенитета Украины, ее границ и территориального устройства. При этом сохраняющие силу правовые акты не должны противоречить конституции и закону о правопреемстве Украины и УССР.

Законопроект о десоветизации украинского законодательства в 2020 году предложил нынешний председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. В первом чтении он принят Радой в конце мая прошлого года. Его суть, по замыслу автора, заключается в том, чтобы вывести из правового поля более тысячи законодательных актов, которые в настоящее время не применяются. (ТАСС)