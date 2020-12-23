Парламент Турции принял проект договора о преференциальной торговле с Азербайджаном

В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) принят проект договора о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает местное бюро АПА, проект был предварительно обсужден депутатами.

Депутат от «Хорошей партии» Явуз Агыралиоглу сказал, что благодаря своим экономическим связям 8 тюркских стран производят 1/87 мирового ВВП.

Депутат от Партии националистического движения Яшар Карадаг отметил, что турецко-азербайджанские связи всесторонне развиты и являются примером для многих стран.

Депутат от Республиканской народной партии (СНР) Махир Полат напомнил о том, что 25 февраля этого года стороны подписали рамочные протоколы по проекту договора о преференциальной торговле, а 31 мая азербайджанская сторона подписала документ о согласии принять эти протоколы, подчеркнув, что турецкая сторона с задержкой присоединилась к этому процессу.