Парламент не «резиновый»: эйфория и последствия

Нынешний ажиотаж вокруг внеочередных выборов в Милли Меджлис очень напоминает мне ситуацию с тем, что происходило относительно недавно в Украине. Была невероятная эйфория перед выборами в Верховную Раду, попасть в новый состав которой мечтали люди, мягко говоря, не имевшие никакого политического и управленческого опыта. В Милли Меджлис также жаждут попасть люди, дипломатично выражаясь, не очень известные широкой общественности или доселе не замеченные в чем-то, что указывало на их способность переквалифицироваться в депутаты.

Да, некоторые из заявивших о готовности бороться за депутатский мандат, в конечном итоге будут играть роль технических кандидатов. Их официальные представители, при подсчете голосов, поддержат «нужного» кандидата. Так было всегда, так будет и на сей раз. Но, специфика нынешних выборов в том и состоит, что никто до сих пор не гарантировал себе места в новом составе ММ. Будет реальная конкуренция, причем очень жесткая.

И в этом смысле важно было услышать имена тех, кого выдвинет правящая партия «Ени Азербайджан». Там изрядно затянули с интригой, но в конечном итоге, в пятницу все же был объявлен список кандидатов от «ЙАП». Он оказался весьма неожиданным. И дело не только в том, что в список кандидатов от правящей партии не попали вице-спикер Бахар Мурадова, Ариф Рагимзаде, Ровнаг Абдуллаев, Шамсаддин Гаджиев, Джавид Гурбанов, Асабил Гасымов, Нариман Алиев, Сона Алиева, Рафиг Мамедгасанов, Ягуб Махмудов, Мирзаджан Халилов.

И даже не потому, что в этом списке не было родственника экс-главы АП, а ныне президента НАНА Рамиза Мехтива, депутата ММ последнего созыва Ильхама Алиева. Куда более важно то, что в этом списке оказалось очень большое число совершенно новых лиц. Таковых, в общей сложности, оказалось аж 75 человек. В основном это представители молодежи. Всего же, «ЙАП» выдвинуло на предстоящих выборах в ММ более 100 кандидатов.

Число уже зарегистрированных независимых кандидатов в депутаты достигло трех десятков человек и эта цифра будет, конечно же, расти. Ведь, пока еще идет сбор подписей, подготовка всех необходимых для регистрации документов. То есть, уже получается, что желающих попасть в ММ больше, чем число мест в парламенте. А ведь есть еще и представители различных партий, большей частью псевдо-оппозиционных. Там тоже много новых лиц, стремящихся в ММ.

Все это говорит о том, что выборы пройдут в очень конкурентной, жесткой борьбе. И в конечном итоге, мы вполне можем получить кардинально обновленный парламент. Но так ли это здорово? Чисто эмоционально, конечно, все скажут, что обновление ММ, наполнение его доселе неизвестными лицами, это круто и замечательно. Но рассуждая рационально, ставишь под сомнение такой вывод. В том числе и потому, что перед глазами есть пример Украины.

Напомню, что по итогам последних парламентских выборов в Украине, Верховная Рада заметно «помолодела». Средний возраст депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа» составит 39 лет. Членом этой партии является и самый молодой нардеп – ему 23 года. Для сравнения напомню, что средний возраст депутатов парламентов постсоветских стран заметно выше. Так в Казахстане это – 55 лет, в России – 53 года, а в Беларуси – 50.

Учитывая то большое количество молодежи, что выдвинула на нынешних выборах правящая партия, а также большой процент молодежи среди самовыдвиженцев и выдвиженцев от иных партий, мы вполне можем получить новый парламент, средний возраст членов которого будет ниже, чем в РФ, РК, РБ и чуть выше украинского.

Предположу, что в новом составе ММ будет больше, чем ныне, женщин. Но, это позитивный момент. А вот, что касается негатива, то я бы очень не хотел, чтобы в наш парламент нового созыва прошли свадебные фотографы, профессиональные тамады, юмористы, представители шоу-бизнеса и просто случайные люди. В Украине так и произошло. Ничего подобного для Азербайджана я не желаю. Потому, что украинская общественность уже в шоке от политической и общей безграмотности тех, кто прошел в ВР на фоне эйфории и больших ожиданий чуда от пресловутых новых лиц.