Парламент Молдовы большинством голосов одобрил резолюцию о европейской интеграции республики, принятую на проевропейском митинге 21 мая, который организовала президент страны Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность», передает NewsMaker. По информации портала, в пользу инициативы выступили 55 из 101 депутата.

Как отмечается, в основном документ поддержали представители «Действия и солидарности», к ним присоединился лишь один сторонний депутат — Гаик Вартанян, который ранее вышел из оппозиционного блока коммунистов и социалистов. В тексте постановления о резолюции сказано, что парламент Молдавии поддерживает провозглашение евроинтеграции приоритетом государства.

На вопросы оппозиционных законодателей о том, почему власти не хотят спросить молдаван о вступлении в Евросоюз на референдуме, вице-спикер парламента Михай Попшой объявил, что страна пока недостаточно близка к присоединению, чтобы устраивать плебисцит.