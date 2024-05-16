Парламент Молдовы назначил дату конституционного референдума о вступлении республики в Евросоюз — он пройдет 20 октября.

Как сообщает #, решение было принято депутатами от правящей Партии действия и солидарности на заседании. Инициативу поддержали 56 депутатов.

На референдум 20 октября будет вынесен следующий вопрос: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?». Если большинство участников плебисцита поддержат инициативу, то в Конституцию Молдовы внесут изменения: ее дополнят статьей «Европейская интеграция». 14 декабря 2023 года по итогам саммита ЕС было принято решение о запуске переговоров о членстве в союзе Молдовы.

20 октября также пройдут президентские выборы, в которых в том числе примет участие действующая глава государства Майя Санду, выступающая за евроинтеграцию.