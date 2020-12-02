Парламент Израиля принял в предварительном чтении законопроект о самороспуске

Кнессет (парламент Израиля) в среду принял в предварительном чтении выдвинутый оппозицией законопроект о досрочном роспуске однопалатного парламента 23-го созыва. В ходе поименного голосования 61 депутат высказался за, а 54 — против документа. Трансляцию пленарного заседания палаты осуществлял государственный израильский парламентский телеканал.

Для того, чтобы обрести силу закона, что приведет к досрочным выборам, законопроект должен быть согласован в нескольких парламентских комиссиях и пройти три чтения на пленарных сессиях палаты, что может занять до нескольких недель, отмечает государственное израильское радио Kan. По данным газеты The Jerusalem Post, премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен выступить вечером в среду со специальным телеобращением в отношении развивающегося политического кризиса из-за законопроекта о самороспуске палаты.

Во вторник министр обороны и глава партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц заявил, что его парламентская фракция будет голосовать за выдвинутый лидером оппозиции и руководителем партии «Еш Атид» Яиром Лапидом законопроект о роспуске парламента при его рассмотрении в предварительном чтении 2 декабря, обвинив старшего партнера по коалиции — партию «Ликуд» премьера Биньямина Нетаньяху — в умышленном срыве сроков утверждения бюджетов на 2020 и 2021 гг. Сам премьер-министр за несколько минут до выступления Ганца опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что его противники «постараются втянуть Израиль в ненужные выборы». Нетаньяху добавил, что фракция «Ликуд» «будет голосовать против роспуска Кнессета и за единство».(ТАСС)