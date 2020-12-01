Парламент Ирана утвердил проект об активизации ядерной деятельности

Парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации ядерной деятельности страны, сообщило агентство Fars.
По его данным, общие положения проекта поддержал 251 депутат «стратегическая мера по отмене санкций». Законопроект было принято рассмотреть в ускоренном порядке после убийства ядерщика Мохсена Фахризаде.
Предполагается, что парламент будет рассматривать еще и отдельные положения проекта. Кроме того, для его ратификации необходимо еще согласие Совета стражей конституции — специального надпарламентского органа власти в Иране, который проводит проверку законопроектов. Тогда закон будет обязателен к исполнению.(РИА Новости)