Парламент Ирана утвердил проект об активизации ядерной деятельности

По его данным, общие положения проекта поддержал 251 депутат «стратегическая мера по отмене санкций». Законопроект было принято рассмотреть в ускоренном порядке после убийства ядерщика Мохсена Фахризаде.

Предполагается, что парламент будет рассматривать еще и отдельные положения проекта. Кроме того, для его ратификации необходимо еще согласие Совета стражей конституции — специального надпарламентского органа власти в Иране, который проводит проверку законопроектов. Тогда закон будет обязателен к исполнению.(РИА Новости)