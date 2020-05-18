Парламент Хорватии самораспустился для проведения выборов летом

В начале заседания депутат крупнейшего оппозиционной Социал-демократической партии президента (СДП) Зорана Милановича Гордан Марас устроил обструкцию работы парламента, он встал с плакатом перед президиумом, требуя принять свыше 130 поправок в госбюджет в пользу города Загреба. Спикер Гордан Яндрокович попытался его урезонить, но отказался вызывать охрану в последний день работы заксобрания. Затем депутаты приняли последний в этом созыве пакет документов.

Председатель парламента Хорватии ранее направил депутатам предложение о роспуске Сабора. Предложенные в документе даты очередных выборов в заксобрание – 21 и 28 июня или 5 и 12 июля. Инициативу поддержала правящая коалиция во главе с Хорватским демократическим содружеством (ХДС) премьера Андрея Пленковича. «Принято решение о роспуске хорватского Сабора. За проголосовали 105 депутатов, четверо воздержались и восемь против», — объявил спикер парламента. После роспуска парламента президент Зоран Миланович назначит дату проведения волеизъявления. Согласно хорватскому законодательству, выборы должны произойти не позднее 60 дней от истечения мандата или самороспуска Сабора. Нынешний, девятый созыв вступил в полномочия 14 октября 2016 года. Главными конкурентами за депутатские места в будущем составе традиционно станут премьерское ХДС и СДП партия президента Милановича. Однопалатный Сабор избирается на четыре года.(РИА Новости)