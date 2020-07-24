Парламент Хорватии одобрил новый состав правительства

Парламент Хорватии одобрил предложения по созданию кабинета министров, внесенные в четверг премьер-министром, лидером победившей на парламентских выборах партии «Хорватское демократическое содружество» Андреем Пленковичем, получившим от президента страны Зорана Милановича мандат на формирование нового правительства. Об этом сообщило национальное телевидение HRT, транслировавшее объявление итогов первого заседания высшего законодательного органа страны, передает ТАСС.

По данным HRT, премьер-министра поддержали 76 депутатов, 59 парламентариев проголосовали против.

«Мы сформировали парламентское большинство с партнерами, с которыми, я уверен, реализуем программу [нового правительства], с которой все мы согласны», — подчеркнул Пленкович.

В рамках программы нового правительства республики запланирована реализация пяти приоритетов: социальная стабильность, перспективы развития, экономический суверенитет, усиление государственности и глобальная узнаваемость.

Новый состав правительства Хорватии будет состоять из 16 министерств вместо ранее функционировавших 20. В кабмин Пленковича также войдут четыре вице-премьера.