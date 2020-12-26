Парламент Грузии проголосовал за интеграцию с Евросоюзом

 

Грузинский парламент принял постановление «О внешней политике Грузии», одним из ключевых направлений названо стремление вступить в Евросоюз и в Североатлантический альянс. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор — исторический выбор, закрепленный в Конституции Грузии», — приводятся слова председателя парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе.

Как уточняется в сообщении, принятая резолюция должна помочь в осуществлении предвыборного обещания партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (ГМДГ) о том, что к 2024 году Грузия будет готова к подаче документов на вступление в ЕС.

| 2020-12-26T21:41:07+04:00 26 декабря 2020, 22:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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