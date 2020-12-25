Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО

Парламент Грузии в пятницу единогласно поддержал проект резолюции о стремлении республики вступить в Евросоюз и НАТО.

Как передает ТАСС, голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

«Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности», — говорится в тексте резолюции.

Безальтернативным приоритетом Грузии во внешней политике также является полноправное членство в ЕС. Кроме того, в резолюции отмечается, что республика выступает за исключительно мирное урегулирование конфликтов.

В октябре исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что республика в 2024 году подаст заявку на полноправное членство в ЕС. Это стало главным предвыборным обещанием властей.

| 2020-12-26T00:54:15+04:00 26 декабря 2020, 03:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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