На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждался законопроект «О бюджетной системе».

В проекте предложен новый усовершенствованный вариант порядка бюджета.

Также пересмотрены существующие понятия, а также ряд вопросов, поднятых депутатами, в том числе Счетной палатой. Документ уточнен в новой редакции.

Согласно предлагаемым изменениям, предлагается внести поправки и в закон ”О государственном долге». Здесь в основном отражены вопросы Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и утвержден во втором чтении.