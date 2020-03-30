Парламент Азербайджана утвердил изменение в закон о Градостроительном и строительном кодексе

Внесено изменение в закон «Об утверждении, вступлении в силу и правовом регулировании в связи с этим Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана».

Изменение было утверждено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно изменению, положение, указанное в первом предложении ст. 11.1 Кодекса касательно соответствия строительных проектов документам в сфере градостроительства, вступит в силу не через 7, а через 8 лет с вступления Кодекса в силу.

Напомним, что Градостроительный и строительный кодекс был утвержден 29 июня 2012 года.

| 2020-03-30T15:17:45+00:00 30 марта 2020, 16:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss