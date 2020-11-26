Парламент Азербайджана рассмотрит сегодня шесть вопросов

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В повестке заседания шесть вопросов:

— законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана по случаю победы в Отечественной войне (третье чтение);

— законопроект «Об учреждении звания «Герой Отечественной войны» Азербайджана (третье чтение);

— законопроект о внесении изменения в закон «Об автомобильном транспорте»;

— законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)» (третье чтение);

— законопроект о внесении изменения в закон «Об охране окружающей среды» (третье чтение);

— законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение).