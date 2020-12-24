Парламент Азербайджана обсудит сегодня госбюджет на 2021 г.

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Депутаты обсудят пакет госбюджета на 2021 год.

На повестке заседания следующие законопроекты:

— «О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год» (первое чтение);

— «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год» (первое чтение);

— «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год» (первое чтение);

— «О минимальном прожиточном уровне в Азербайджане на 2021 год» (первое чтение);

— «Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане в 2021 году (первое чтение);

— о поправке в закон «О бюджетной системе» (первое чтение);

— о поправке в закон «О социальном страховании» (первое чтение);

— о поправке в закон «О трудовых пенсиях» (первое чтение);

— о поправке в закон «О социальных пособиях» (первое чтение);

— О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджана на 2021 год;

— О смете расходов Счетной палаты Азербайджана на 2021 год;

— о поправке в закон «О политических партиях» (первое чтение);

— о поправке в закон «Об орденах и медалях Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «15-летие (2005-2020) министерства чрезвычайных дел Азербайджана» (второе чтение).