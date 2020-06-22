Парламент Армении принял поправки к конституции

Парламент Армении в понедельник на внеочередном заседании принял во втором чтении представленный группой депутатов провластной фракции «Мой шаг» проект конституционных изменений, которые позволят заменить председателя и членов Конституционного суда республики.

«89 депутатов проголосовали за изменения. Против — 0. Воздержавшихся — 0. Изменения приняты», — объявил результаты голосования спикер парламента Арарат Мирзоян.

Оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» бойкотировали внеочередное заседание. Изменения в Конституции Армении вступают в силу на следующий день после официального опубликования.

В поправках подразумевается новая редакция 213-й статьи основного закона. Изменения предполагают прекратить полномочия тех судей Конституционного суда, которые занимают эту должность суммарно более 12 лет. Остальные смогут оставаться в должности до истечения установленного срока. Проектом также предусмотрено прекращение полномочий председателя КС Грайра Товмасяна. Всего в Конституционном суде Армении девять судей. Если поправки вступят в силу, свои места смогут сохранить только двое из них.

В оппозиционной фракции «Процветающая Армения» уже назвали эти поправки конституционным переворотом. «Мы не участвуем во внеочередном заседании парламента по вопросу изменений в системе назначения судей Конституционного суда, поскольку считаем, что законопроект фактически означает конституционный переворот в стране. Мы сейчас обсуждаем вопрос обращения в ныне действующий Конституционный суд, на предмет соответствия конституционным нормам данного законопроекта», — сказал корреспонденту ТАСС секретарь фракции Арман Абовян.