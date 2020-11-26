Париж — не часть урегулирования в Карабахе, а часть проблемы

Резолюция Сената Франции по Нагорному Карабаху вновь продемонстрировала, что Париж является не частью процесса мирного урегулирования, а частью проблем в регионе. Об этом заявил агентству «Анадолу» Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По словам главы оборонного ведомства, Франция как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ обязана придерживаться беспристрастной позиции, однако на деле этого не происходит.

«Решение Сената Франции является четким индикатором причин по которым карабахский вопрос не был урегулирован на протяжении 30 лет», — подчеркнул Акар.

Глава Минобороны Турции также привлек внимание к инциденту с досмотром турецкого сухогруза в рамках миссии IRINI в Средиземноморье, осудив реакцию стран Запада на произошедшее.

«Эти страны прекрасно осознают, что имеет место нарушение международного права, поэтому спихивают вину друг на друга. Как и в случае имевшим ранее инцидентом с участием французского фрегата «Курбе», на Западе пытаются исказить реалии, избегая ответственности. Турция отслеживает инцидент с «Курбе» и ждет от Парижа официальных извинений», — сказал Акар.

Глава Минобороны Турции также отметил недопустимость увязывания миссии IRINI с операциями НАТО в Средиземноморье.

«Париж пытается легитимизировать действия судов в рамках миссии IRINI путем проведения параллелей с НАТО. Хотя налицо явное нарушение права на свободное судоходство. Мы против подобной позиции», — сказал Акар.