Парад Победы в Москве откроют легендарные Т-34

Танки Т-34, являющиеся боевыми машинами времен Великой Отечественной войны, откроют парад Победы на Красной площади в Москве, который пройдет 24 июня.

Об этом пишет газета «Красная звезда».

Как сообщает издание, первыми по центру Москвы проследует 31 танк Т-34, за которыми будут ехать семь советских самоходных артиллерийских установок.

Отмечается, что также в параде Победы поучаствуют танки Т-72БЗ, Т-80БВМ и Т-90М, четыре «Арматы», бронеавтомобили «Тигр-М», ракетные комплексы «Искандер-М» и другие виды техники.

Всего можно будет увидеть 234 единицы техники, из которых 24 образца будут представлены на парадах Победы впервые.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.