Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов поддержал объявление рождественского перемирия в зоне спецоперации, и сообщил РИА Новости, что папа Римский Франциск, с которым он хорошо знаком, также поддерживает идею перемирия, но настаивает на продлении инициативы до 20 января.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 6 января по 7 января в зоне военных действий.

В Кремле утверждают, что глава государства принял во внимание призывы Патриарха Кирилла о прекращении огня на Рождество.