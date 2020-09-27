Папа Римский призвал к миру на Кавказе

Папа Римский Франциск выступил с призывом из-за резко возросшего напряжения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает ТАСС, Папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе и отказу от силовых способов урегулирования любых разногласий на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом понтифик заявил в воскресенье в ходе традиционной проповеди, обращаясь к верующим на площади Святого Петра.

«Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы», — сказал Папа.

| 2020-09-27T14:40:48+04:00 27 сентября 2020, 14:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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