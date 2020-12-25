Папа римский призвал делиться вакцинами от COVID-19

Папа римский Франциск призвал страны мира делиться вакцинами от заболевания COVID-19. «Нам нельзя воздвигать стены в свете вызова, не знающего границ», — подчеркнул понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi («Граду и миру») по случаю католического Рождества в пятницу, 25 декабря. Формат мероприятия был изменен из-за пандемии, глава Святого престола не выходил на центральный балкон Собора святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск особо выделил необходимость поддерживать безработных или пострадавших от экономических последствий пандемии, а также женщин, столкнувшихся с домашним насилием во время локдаунов. Кроме того, понтифик призвал мир сплотиться и помощь странам, страдающим от конфликтов, гуманитарного кризиса и последствий природных катастроф. «В этот исторический момент, отмеченный экологическим кризисом и серьезным экономическим и социальным неравенством, которые пандемия лишь ухудшила, тем важнее признавать друг друга как братьев и сестер», — отметил глава римско-католической церкви. (DW)