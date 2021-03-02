Папа римский предрек новый Всемирный потоп

Человечество ждет новый Всемирный потоп.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил папа римский Франциск.
По его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением.
«Он (Всемирный потоп — прим. ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем», — цитирует понтифика газета Corriere della Sera.
Франциск напомнил, что Ною удалось пережить катаклизм благодаря добродетельности. Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с «сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам».
Ранее ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили, что минувший год стал вторым рекордно теплым за всю историю наблюдений в Арктике. При этом на протяжении последних пятидесяти лет температура здесь растет вдвое быстрее, чем в других районах планеты.