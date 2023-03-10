Папа римский Франциск заявил, что по-прежнему готов к контактам с российским руководством для того, чтобы поспособствовать мирным переговорам в Украине. Об этом понтифик рассказал в интервью газете Corriere Della Sera и швейцарскому радио RSI.

«Я бы говорил с ним, ясно формулируя мысли, как делаю это на публике. Он образованный человек», — предположил папа римский, говоря о возможно встрече с Путиным.

«На второй день боевых действий я посетил посольство России в Ватикане, чтобы сообщить, что готов приехать в Москву при условии, что Путин оставит мне «окно» для переговоров об урегулировании», — рассказал глава католической церкви. В ответ ему написал министр иностранных дел Сергей Лавров, пояснив, что сейчас «не время» для переговоров. По словам понтифика, Путин знает, что он всегда готов принять участие в переговорном процессе.

Папа также отметил, что войну в Украине можно считать мировой войной, которая «началась маленькими кусочками и теперь никто не может сказать, что она не мировая». «Все великие державы погружены в эту войну, а поле боя — Украина. Там борются все», — заявил он. (moscowtimes.ru)