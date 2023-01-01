Папа Римский Франциск поздравил верующих с Новым годом и призвал к миру на всей планете по случаю Всемирного дня мира, празднуемого Римско-католической церковью 1 января.

Папа Франциск подчеркнул, что на сегодняшний день все отчетливее чувствуется недопустимость войны, которая «сеет смерть и разрушения».

«Мы не теряем надежды. ⟨ ⟩ Опыт пандемии учит нас, что никто не может спастись в одиночку, но вместе мы сможем пойти по дорогам мира и развития», — заявил понтифик.

По его мнению, сейчас повсюду поднимается голос: «Нет войне», «Нет гонке вооружений».

Впервые Всемирный день мира отмечался 1 января 1968 года, он был учрежден папой Римским Павлом VI. По традиции в этот день молятся и размышляют о мире во всех уголках света.